Ünlü DJ Suat Ateşdağlı'nın oğlu İtalya'da mahsur kalmıştı... Hasret sona eriyor!

Koronavirüs salgınının İtalya'da binlerce insanın ölümüne yol açmasının ardından ülke, karantina alınmıştı. Sınırların kapatıldığı İtalya'da birçok insan mahsur kalırken, bunlardan biri de Dj Suat Ateşdağlı'nın orada okuyan oğlu oldu.

Günaydın'ın haberine göre; karantina altındaki İtalya'da zor günler geçiren Ateşdağlı, bakanlığın devreye girmesiyle bu akşam özel uçakla İtalya'daki diğer öğrencilerle birlikte Türkiye'ye dönüyor. Döneceğini sosyal medya hesabından duyuran Emir Ateşdağlı, geldiğinde 14 gün karantinada kalacak. Oğlunun dönüş haberini alan baba Ateşdağlı, sosyal medyadan sevincini şöyle dile getirdi:

"Allah'a şükürler olsun canım evladım. Tüm yurt dışında kalan evlatlarımızın anne ve babalarının gözü aydın."