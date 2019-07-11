Tv yayın akışında bugün neler var? 11 Temmuz Tv kanallarının yayın akışı

Dizi ve film izlemeyi sevenler tarafından "11 Temmuz Tv yayın akışında ne var?" sorusu merak edilmeye başladı. Heyecanla akşam kuşağını bekleyenler için dizi yeni bölümleri ve filmler hakkındaki bilgilere habreimizden ulaşabilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NE VAR?

Bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" var.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2'DE BU AKŞAM : Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" bu akşam tekrar bölümü yayınlayacak.

BU AKŞAM ATV YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NE VAR?

Bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında "Güven Bana" yarışma programı var.

GÜVEN BANA'DA BU AKŞAM: Müge Anlı'nın sunumuyla bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan Güven Bana'da bu akşam yeni yarışmacılarla ATV ekranlarında olacak.

BU AKŞAM STAR TV YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NE VAR?

Bu akşam saat 20.00'de Star Tv ekranlarında "Benim Tatlı Yalanım" adlı dizi var.

BENİM TATLI YALANIM'DA BU AKŞAM:

Nejat ve Suna’nın mutlu evlilik oyununda yeni kriz!

Şevket'in onay vermesinden sonra, Suna ve Nejat'ın ilişkisi artık bir dengeye oturmuştur. Her şey yolunda giderken Nejat, Yılın Genç İş İnsanı ödülüne aday gösterilir. Nejat için bu ödülü almak çok önemlidir. Suna, Nejat'ın eşi Aylin olarak ona bu ödülü kazandırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu sırada Hande, Nejat ve Suna'nın oynadığı bu mutlu evlilik oyununun hiç de göründüğü gibi olmadığını fark eder.

BU AKŞAM FOX TV YAYIN AKIŞINDA BUGÜN NE VAR?

Bu akşam saat 20.00'de Fox Tv ekranlarında "Yaparsın Aşkım" adlı yarışma var.

YAPARSIN AŞKIM'DA BU AKŞAM:İlker Ayrık’ın sunduğu, FOX’un sevilen yarışma programı Yaparsın Aşkım’ın bu akşam yayınlanacak bölümüne eşlerin tanışma hikayeleri damgasını vuracak.İlker Ayrık sordu, yarışmacılar da ilginç tanışma hikayelerini paylaştı. Arabada, fotoğrafını çekerken ya da dayısı sayesinde tanışan eşlerin tanışma hikayeleri Ayrık’ı şaşırtırken, izleyenleri ise kahkahaya boğacak.