TV yayın akışı! 18 Nisan TV'de bugün ne var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 yayın akışı listesi haberimizde…
TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. 18 Nisan Cumartesi TV yayın akışı! Her akşam birbirinden renkli ve heyecanlı diziler ve filmler ekranları başında oturan seyirciler ile buluşuyor. Vatandaşlar yayın akışı listesi ile ilgili merakını gidermek istiyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 yayın akışı ile ilgili detaylı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
18 Nisan Cumartesi televizyon yayın akışı ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar yoğun bir araştırma içerisine girdi. TV’de bugün ne var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ATV’de bu akşam sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster izleyici ile buluşacak. Bu akşam aksiyon ve heyecan dolu filmlerin yanı sıra bazı kanallarda sevilen diziler ekrana geliyor. Bugün yayınlanacak filmler ve televizyon yayın akışı sizlerle…
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Şevkat Yerimdar
15.30 Yaparsın Aşkım
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Mucize Doktor ‘Dizi’ (TKR)
22.45 Badem Şekeri 2 ‘TV Sinema’
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.30 Yedi Numara
15.30 Yedi Tepe İstanbul
17.30 Ev Yapımı ‘Dizi’ ( TKR)
19.00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim
00.15 Ev Yapımı ‘Dizi’
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Kardeş Payı ‘Dizi’ (TKR)
16.00 Hercai ‘Dizi’ (TKR)
19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Star Wars: Güç Uyanıyor ‘TV Sinema’
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Arda’nın Mutfağı
14.00 Hayat Tamircisi
15.30 Çarkıfelek (Yeni Bölüm)
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Gol Kralı ‘TV Sinema’
23.45 Beyaz Show TKR)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (TKR)
23.45 Savaş Vadisi ‘TV Sinema’
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Güldüy Güldüy Show (TKR)
00.15 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)