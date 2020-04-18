TV yayın akışı! 18 Nisan TV'de bugün ne var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT1 yayın akışı listesi haberimizde…

18 Nisan Cumartesi televizyon yayın akışı ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar yoğun bir araştırma içerisine girdi. TV’de bugün ne var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ATV’de bu akşam sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster izleyici ile buluşacak. Bu akşam aksiyon ve heyecan dolu filmlerin yanı sıra bazı kanallarda sevilen diziler ekrana geliyor. Bugün yayınlanacak filmler ve televizyon yayın akışı sizlerle…

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Şevkat Yerimdar

15.30 Yaparsın Aşkım

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Mucize Doktor ‘Dizi’ (TKR)

22.45 Badem Şekeri 2 ‘TV Sinema’

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Yedi Numara

15.30 Yedi Tepe İstanbul

17.30 Ev Yapımı ‘Dizi’ ( TKR)

19.00 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim

00.15 Ev Yapımı ‘Dizi’

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Kardeş Payı ‘Dizi’ (TKR)

16.00 Hercai ‘Dizi’ (TKR)

19.00 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Star Wars: Güç Uyanıyor ‘TV Sinema’

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda’nın Mutfağı

14.00 Hayat Tamircisi

15.30 Çarkıfelek (Yeni Bölüm)

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Gol Kralı ‘TV Sinema’

23.45 Beyaz Show TKR)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (TKR)

23.45 Savaş Vadisi ‘TV Sinema’

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Güldüy Güldüy Show (TKR)

00.15 Güzel Köylü ‘Dizi’ (TKR)