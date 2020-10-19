Tuvana Türkay'dan iddialara sert çıkış: Uzaklaşmak istiyorum, çünkü delirttiniz

Futbolcu Alper Potuk'la ilişkisi sürpriz bir şekilde sona eren oyuncu Tuvana Türkay, aşk orucunu bozmuş, gönlünü iş insanı Erdem Özün'e kaptırmıştı. Oyuncu sevgilisi ile birlikte yer aldıkları kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Erdem Özün, fotoğrafı kısa bir süre sonra silmişti.

Tuvana Türkay’ın iş insanı Erdem Özün’le ilişkisi hakkında ilginç bir dedikodu ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun sevgilisini annesiyle tanıştırmak istediği, ancak anne Armağan Türkay’ın hem kızının özel hayatıyla gündemde olmasından rahatsızlık duyduğu hem de onun bu yeni ilişkisine sıcak bakmadığı için “hayır” yanıtını verdiği iddia edildi.

İMALI PAYLAŞIM

Haberlerin sosyal medyada yayılmasının ardından Türkay, Instagram hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Türkay, şu satırları paylaştı;

"Biri benim adıma karar verince al o zaman sen yaşa diyerek hayatımı eline verip uzaklaşmak istiyorum. Çünkü delirttiniz!"