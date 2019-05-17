Tulu Baci kimdir? Enes Batur ve Tulu Baci evleniyor mu?

Enes Batur ve Tuba Baci evleniyor mu? Sorusu magazin gündeminde yer alıyor. Tuba Baci kimdir, kaç yaşında? Fenomen Enes Batur sosyal medya hesabı üzerinden çok konuşulan bir paylaşım yaptı. Ünlü YouTuber Enes Batur evleneceğini duyurdu. Paylaştığı düğün davetiyesinin altına, “Hadi bakalım bütün arkadaşlarıma özelden yolladım!” notunu düştü. Yeni filminin çekimlerini geçtiğimiz günlerde bitiren Enes Batur'un bu açıklaması akıllarda soru işareti oluşturdu. Batur'un vizyon öncesi 'filminin reklamını yaptığı' gelen yorumlar arasında bulunuyor.

ENES BATUR VE TULU BACİ EVLENİYOR MU?

Ünlü YouTuber Enes Batur evleneceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Batur; 'Hadi bakalım bütün arkadaşlarıma özelden yolladım!' mesajıyla düğün davetiyesinin fotoğrafını paylaştı.

Yeni filminin çekimlerini geçtiğimiz günlerde bitiren Enes Batur'un evleneceğine takipçileri inanmadı! Batur'un vizyon öncesi 'filminin reklamını yaptığı' gelen yorumlar arasında.

TULU BACİ KİMDİR?

Tulu Baci, Enes Batur ile bir süredir birlikte olduğu bilinen isim. Ancak Enes Batur, Tulu Baci hakkında hiçbir detay paylaşmıyor.

Tulu Baci hakkında henüz herhangi bir bilgi sahibi olmamakla birlikte, Tulu Baci'nin kim olduğu hakkında gelişmeler yaşandıkça detaylar haberimizde yer alacaktır.