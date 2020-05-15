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  3. Tükenmişlik sendromuna yakalanan Meryem Uzerli maneviyata yöneldi!

Tükenmişlik sendromuna yakalanan Meryem Uzerli maneviyata yöneldi!

Tükenmişlik sendromuna yakalanan Meryem Uzerli maneviyata yöneldi!

Bir süredir ekranlardan uzak duran, 'Tükenmişlik Sendromu' yaşadığı konuşulan ünlü oyuncu Meryem Uzerli karantina günlerinde maneviyata yöneldi. Uzerli'nin Kur'an-ı Kerim okumaya başladığı öğrenildi.

Meryem Uzerli, koronavirüs sebebiyle farklı kararlar aldı. Covid- 19'dan karantinasında hayatı sorgulayan 36 yaşındaki güzel oyuncu, bu zorlu süreçle başa çıkabilmek için maneviyata yöneldi.

Uçankuş'ta yer alan habere göre, babası Türk, annesi Alman olan Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Sosyal medyada gündem olan Uzerli'nin bu kararı, "Güzel oyuncu, tükenmişlik sendromuna karşı en güzel çözümü buldu" dedirtti.


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