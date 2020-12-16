Tuba Büyüküstün ünlü psikiyatrın projesine 'evet' mi dedi? Kafa karıştıran açıklama

Ihlamurlar Altında, Asi, Gönülçelen, Kara Para Aşk gibi dizilerle izleyicileri kendisine hayran bırakan Tuğba Büyüküstün televizyon ekranlarına geri dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir televizyon ekranlarında uzak kalan oyuncu son olarak Star Tv’nin Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Büyüküstün’ün yeni projesiyle görüşme sürecinde olduğu öğrenildi.



Büyüküstün, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin yapımcısı OGM Pictures ile anlaşma yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı. Görüşme sürecinin devam ettiğini dile getiren oyuncu: “Henüz imza attığım bir proje yok. Görüşme sürecimiz devam ediyor.” açıklamasında bulundu.