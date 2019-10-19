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  3. 'Tuba 10 gün hapis yatsın'

'Tuba 10 gün hapis yatsın'

'Tuba 10 gün hapis yatsın'

Elisabet Mas Vall, 2 ay korunma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Caner Karaloğlu ile Tuba Ünsal hakkında zorlama hapsi talebinde bulundu. 

Neslihan KESKİN

Model ve tasarımcı Elisabet Mass Vall, Caner Karaloğlu ile Tuba Ünsal’ın iki aylık koruma kararına aykırı davranarak bir eğlence mekânında kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. İstanbul Aile Mahkemesi’nden Ünsal ve Karaloğlu hakkında en az 10 gün zorlama hapsi verilmesini talep eden Elisabet Mas Vall’ın dilekçesinde “Aşağılamayı, hakaret etmeyi ve küçük düşürmeyi alışkanlık haline getirdiler. 4 Ekim’de Karaloğlu ile Ünsal, yine arkadaşlarımın bulunduğu bir eğlence mekânına bilerek gelmiştir. İkisi de gece boyunca gözlerini üzerimden ayırmamıştır. Benim fotoğraflarımı çekmişler ve el kol hareketlerinde bulunmuşlardır. Yine herkesin göreceği şekilde ikili, öpüşmek suretiyle küçük düşürücü ve aşağılayıcı davranışlarda bulunmuşlardır” ifadelerini kullandı. Vall, Karaloğlu ile Ünsal’ın bir günde iki kez kendisini dövdüğünü iddia ederek savcılığa şikayet etmişti. 

KORUMA KARARI SONASI MESAJ ATIP HAKARET ETTİ  

Elisabet Mas Vall, koruma kararı sonrası Tuba Ünsal’ın 26 Eylül tarihinde Instagram’dan özel mesaj atarak hakaret ettiğini ileri sürdü. 

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