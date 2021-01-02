TRT1'in yeni dizisi Tozkoparan İskender bugün başlıyor. Tozkoparan İskender, çocuklara yeni yıl sürprizi yaparak, 2 Ocak Cumartesi (bu akşam) akşamı art arda ilk iki bölümüyle birden ekranlara merhaba diyecek. Peki, Tozkoparan İskender yeni bölümleri hangi gün? Tozkoparan İskender saat kaçta başlıyor? Tozkoparan İskender dizisine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...

TOZKOPARAN İSKENDER YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Tozkoparan İskender'in yeni bölümleri 10 Ocak 2021 itibariyle her hafta saat 17.30’da yayınlanacak. Tozkoparan İskender’in üçüncü bölümünden itibaren (10 Ocak) devam bölümleri ise yine TRT 1 ekranlarında Pazar günleri 17:30’da ekranlara gelecek.

TOZKOPARAN İSKENDER SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Tozkoparan İskender'in bu akşam ki 2 bölümü peş peşe yayınlanacak. Tozkoparan İskender bu akşam 20:00'da ekrana gelecek.

TOZKOPARAN İSKENDER KONUSU NEDİR?

Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte.

12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender’in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender’i yalnız bırakmayacak.

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