TRT 1’in yeni çocuk dizisi Tozkoparan İskender bu akşam izleyicisinin karşısına çıkacak. Tozkoparan İskender; okçuluk, kahramanlık ve kahkaha dolu sahneleri ile çocuklar tarafından çok sevilecek. Geçtiğimiz yıllarda da benzerleri yayınlanan Tozkoparan serisinin devamı niteliğindeki yeni yapımın da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Peki, Tozkoparan İskender nerede çekiliyor? Tozkoparan İskender konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler..

TOZKOPARAN İSKENDER NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Tozkoparan İskender dizisi genelde ormanlık alanlarda çekiliyor. Tozkoparan İskender dizisi çekimleri için genelde Beykoz yakınlarında yer alan ormanlık alanlar tercih edildi.

TOZKOPARAN İSKENDER KONUSU NE?

Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte.

12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender’in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender’i yalnız bırakmayacak.

TOZKOPARAN İSKENDER OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin kadrosunda Tozkoparan dizisinden tanıdığımız isimlerin yanı sıra sürpriz oyuncular da yer alıyor. Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, ve Mert Erdoğdu gibi birbirinden yetenekli isimler bulunuyor.

Dizide çocuk oyunculara Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu, Mehmet Emin Kadıhan ve Suna Selen gibi çok sevilen yetişkin oyuncular eşlik edecek.

Tozkoparan İskender Çağan Efe Ak kimdir? Çağan Efe Ak kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?