Tozkoparan İskender Çağan Efe Ak kimdir? Çağan Efe Ak kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Tozkoparan İskender bugün TRT 1’de yayın hayatına başlıyor. Bu akşam saat 20.00’de çocuklara özel iki bölümü birden yayınlanacak olan Tozkoparan İskender, 10 Ocak 2021 itibariyle her hafta saat 17.30’da yayınlanacak. Tozkoparan İskender rolünü yetenekli çocuk oyuncu Çağan Efe Ak canlandırıyor. Çağan Efe Ak kimdir? Çağan Efe Ak kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

TOZKOPARAN İSKENDER KİMDİR?

Selam, ben İskender, Tozkoparan İskender. En uzun menzile ok atma rekorunun sahibiyim. Yaklaşık olarak 563 yaşındayım. Tamam, biraz genç gösteriyorum. Bu zamanda çok ilginç şeyler gördüm. Ama size bir sır vereyim mi? Siz çok daha ilginç şeyler göreceksiniz!

TOZKOPARAN İSKENDER ÇAĞAN EFE AK KİMDİR?

Çocuk oyuncu, sinema ve dizi oyuncusu Çağan Efe Ak 6 Haziran 2007, İstanbul doğumlu. İlköğrenim eğitimine devam etmektedir. Küçük oyuncunun kameralarla tanışması reklam filmleri ile olmuştur.

Çağan Efe Ak, Bir Gün Bir Çocuk adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Şehzade Murat karakterini canlandırmıştır.

Sevimli oyuncu, aynı zamanda aikido sporu ile ilgilenmektedir. 2016’da İçerde dizisinde Sarp’ın çocukluğunu canlandırdı, bu rolle ünlendi, 2018’de Ailecek Şakınız, Deliler Fatih'in Fermanı filmlerinde rol aldı. 2020’de başrol oynadığı Tozkoparan İskender dizisinde İskender karakterini canlandırdı.

ÇAĞAN EFE AK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Tozkoparan İskender (İskender, TV Dizisi 2020)

Deliler Fatih'in Fermanı (Suskun Çocuk, Sinema Filmi 2018)

Ailecek Şaşkınız (Ferhat’ın küçüklüğü, Sinema Filmi 2018)

Bir Gün Bir Çocuk (Latif, Sinema Filmi 2016)

İçerde (Küçük Sarp, TV Dizisi 2016)

Güldüy Güldüy (TV Dizisi 2016)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şehzade Murat, 2015)

Tozkoparan İskender nerede çekiliyor? Tozkoparan İskender konusu ne, oyuncuları kimler?