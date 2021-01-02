Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ı Tozkoparan İskender dizisinde görenler tanıyamadı!

Pis Yedili'nin sevilen karakteri Orço'yu canlandıran Burak Alkaş'ın son hali görenleri şaşırtıyor. TRT1'in yeni dizisi Tozkoparan İskender'de ortaya çıkan Burak Alkaş'ı görenler tanımakta güçlük çekti. Ünlü oyuncu dizide Profesör Fikri Parlak karakterini canlandırıyor. İşte Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son hali..

Burak Alkaş sosyal medya hesabından diziden son fotoğrafı paylaştı. İşte o paylaşım;

PROFESÖR FİKRİ PARLAK KİMDİR?

N’aber Çocuklar? Profesör Fikri’yi unutmadınız inşallah. Canım şunun şurasında beş yüz yıldır yokum, hemen unuttunuz mu yani? Makinem sayesinde Tozkoparan İskender’le tanışacaksınız. Bu kıyağımı unutmayın. E bi zahmet beni de unutmayın!

BURAK ALKAŞ KİMDİR?

Burak Alkaş, 17 Mayıs 1983 tarihinde İzmir Göztepe'de dünyaya gelmiştir.

Bir çok tiyatro oyununda sahne alan Burak Alkaş özellikle Pis Yedili isimli dizide canlandırmış olduğu Orço karakteri ile büyük beğeni kazanmıştır.

Cümbür Cemaat, Cennet Mahallesi, Pars Narko Terör, Yeşil Deniz ve Tozkoparan dizilerinde de rol alan Burak Alkaş, 2015 yılında Seçil Alkaş ile evlenmiştir. 2016 yılında dünyaya gelen Destina isminde bir kızı bulunan Burak Alkaş, 1.83 metre boyunda ve Boğa burcudur.

BURAK ALKAŞ'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

Tozkoparan (Çılgın Profesör Fikri Parlak, 2019)

Yeşil Deniz (TV Dizisi Cemil, 2014-2015)

Otel Divane (Cabbar, TV Dizisi 2014)

Pis Yedili (TV Dizisi Orço, 2011-2013)

Ezel (Taksici, TV Dizisi 2009)

Adanalı (TV Dizisi Canlı Bomba, 2008)

Cennet Mahallesi (Travesti, TV Dizisi 2004)

Büyük Buluşma (Harun, TV Dizisi 2004)

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