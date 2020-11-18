18 Kasım 2020 Çarşamba 23:33 | Son Güncelleme:
Tolgahan Sayışman yeni mesleği ile şaşırttı! Ünlü oyuncu rezidans yapacak
Oyuncu Tolgahan Sayışman, ticareti sevdi. Koronavirüs nedeniyle farklı iş kollarına yönelen oyuncu tekstilden sonra inşaat sektörüne de el attı.
Koronavirüs nedeniyle tekstil işine giren Tolgahan Sayışman, şimdi de inşaat sektörüne el attı. Tekstilde istediği başarıyı yakaladığını söyleyen Sayışman, ‘‘‘Bark’ adı altında markamızın online satışları başladık. İşi büyütüyoruz. İnşaat sektöründe de çok sevdiğim bir müteahhit arkadaşıma ortak oldum. Göktürk’te 40 dairelik bir rezidans ve 14 villadan oluşan iki projeye başladık” diye konuştu.