18 Kasım 2020 Çarşamba 23:25 | Son Güncelleme:
Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'dan Sezen Aksu imzalı single
‘Alev Alev' dizisinde oynayan Demet Evgar, müzik sektörüne transfer oldu.
Demet Evgar, söz ve müziği Sezen Aksu’yu ait olan Nanay isimli single çalışmasını çıkardı. Şarkıyı ilk dinlediğinde single yapmaya karar verdiğini söyleyen Evgar, “Nanay için tek bir şey söyleme hakkım olsa ‘Yalnızlığa övgü’ derim. Ne kıymetlidir yalnızlığımız, kendimizi tanımak için ne önemli bir kapıdır. Yalnız kalmadan kalabalık olamaz insan. O yüzden molalar iyidir, iyileştirir insanı” dedi.