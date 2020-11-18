Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'tan iklim eylemine setten destek

Masumlar Apartmanı'nın set ekibiyle birlikte çekilmiş karesini paylaşıp “İklim eylemini desteklemek için sesimizi yükseltiyoruz” diyen Farah Zeynep Abdullah şunları söyledi: “Dizimizi çekerken kameralar, ışıklar, mekanlar gibi pek çok şeye ihtiyacımız var ama en önemlisi 1.5 derece. Çünkü 1.5 derece hedefini tutturamazsak keyifle vakit geçirdiğimiz hiçbir şeyin tadı kalmayacak” dedi.