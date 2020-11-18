18 Kasım 2020 Çarşamba 23:19 | Son Güncelleme:
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'tan iklim eylemine setten destek
‘Masumlar Apartmanı' dizisinde oynayan Farah Zeynep Abdullah, iklim krizinin önüne geçmek ve ısınmayı 1.5 derecede tutmak için başlatılan kampanyaya destek verdi.
Masumlar Apartmanı'nın set ekibiyle birlikte çekilmiş karesini paylaşıp “İklim eylemini desteklemek için sesimizi yükseltiyoruz” diyen Farah Zeynep Abdullah şunları söyledi: “Dizimizi çekerken kameralar, ışıklar, mekanlar gibi pek çok şeye ihtiyacımız var ama en önemlisi 1.5 derece. Çünkü 1.5 derece hedefini tutturamazsak keyifle vakit geçirdiğimiz hiçbir şeyin tadı kalmayacak” dedi.