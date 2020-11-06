Timur Selçuk'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu... Müzik dünyası ustasını kaybetti

Timur Selçuk’un ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Usta müzisyenin eşi Handan Selçuk, yaptığı açıklamada, “Gece en son saat 23.30’ta beraberdik. Sabaha karşı ölü bulduk. Herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

7 YAŞINDA İLK KONSER



Türk Sanat Müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton’un oğlu olan Timur Selçuk, beş yaşında piyano çalmaya başladı, yedi yaşında ilk konserini verdi. Paris’teki Ecole Normale de Musique de Paris’ten mezun olan sanatçı, bu dönemde “Ayrılanlar İçin”, “Sen Nerdesin”, “Beyaz Güvercin” ve “İspanyol Meyhanesi” gibi eserleri üretti.

DEVLET SANATÇISI UNVANI



Orhan Veli, Attila İlhan ve Nazım Hikmet gibi şairlerin şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendiren Selçuk, 1976’da İstanbul Oda Orkestrası’nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi’ni kurdu. Selçuk, 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştı.

ÇEVRESİNE ‘BEN YOLCUYUM’ DİYORDU



Acı haberi alan ünlü isimler sosyal medyadan duygularını paylaştı.

Nilüfer: Timur Selçuk örnek bir sanatçı. Onun şarkılarını seslendirme fırsatı yakalayabildik. Çok üzüldüm, çok da genç 74 yaşında. Çok üzgünüm…

Ali Kocatepe: Türkiye ustasını kaybetti. Modern Türk Popüler Müziği’nin en iyi şarkılarını yapan besteciydi, öncüydü. Yakın arkadaşlarına zaman zaman telefon açıp ‘ben yolcuyum’ gibi söylemlerde bulunuyormuş.

Haldun Dormen: Her zaman saygı ve sevgiyle andığım üstat Münir Nurettin Selçuk’un oğlu Timur Selçuk’un vefatı bizleri çok üzdü. Yakın dostum olan ablası Meral Selçuk’a ve bütün aileye sabırlar diliyorum.

Suat Sungur: Bir tatlı huzur almaya gitti. Bizlere sabırlar diliyorum.