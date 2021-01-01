Testi pozitif çıkmıştı: Ünlü yıldız karantinadan kaçmaya çalışırken tutuklandı

Yılbaşını Love Island'da kutlamayı planlamış olan Zara Holland ve sevgilisi Elliot Love koronavirüs kapsamında yapılan düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle tutuklandı. İnsanların hayatını tehlikeye atmak ile suçlanan Zara Holland ve sevgilisi Elliot Love 1 yıl hapis cezası veya 18 bin sterlin para cezası alabilir.



Ünlü çifte Barbados'a geldiklerinde dezenfekte uygulandı ve izole için otele yönlendirildi. Elliot'un covid-19 testi pozitif çıktı ve çifte tanımlayıcı kırmızı bileklik verildi. Ünlü çift adanın koronavirüs karantina merkezine dönüştürülen Paragon Askeri Üssü'ne gönderildi.