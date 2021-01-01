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  • Testi pozitif çıkmıştı: Ünlü yıldız karantinadan kaçmaya çalışırken tutuklandı
01 Ocak 2021 Cuma 12:05 | Son Güncelleme:

Testi pozitif çıkmıştı: Ünlü yıldız karantinadan kaçmaya çalışırken tutuklandı

Testi pozitif çıkmıştı: Ünlü yıldız karantinadan kaçmaya çalışırken tutuklandı

İngiltere'de Love Island programının yıldız isimlerinden olan Zara Holland'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Ünlü isim, sevgilisi Elliot Love ile karantinadan kaçarken yakalandı. Karayip polislerinden edinilen bilgilere göre ünlü çift karantina tesisinden kaçarak uçağa binmeye çalışırken tutuklandı.

Yılbaşını Love Island'da kutlamayı planlamış olan Zara Holland ve sevgilisi Elliot Love koronavirüs kapsamında yapılan düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle tutuklandı. İnsanların hayatını tehlikeye atmak ile suçlanan Zara Holland ve sevgilisi Elliot Love 1 yıl hapis cezası veya 18 bin sterlin para cezası alabilir.

Ünlü çifte Barbados'a geldiklerinde dezenfekte uygulandı ve izole için otele yönlendirildi. Elliot'un covid-19 testi pozitif çıktı ve çifte tanımlayıcı kırmızı bileklik verildi. Ünlü çift adanın koronavirüs karantina merkezine dönüştürülen Paragon Askeri Üssü'ne gönderildi.

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