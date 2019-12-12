Taze anne Seda Bakan kızı Leyla'yı paylaştı: Gezmek bizden sorulur

Güzel oyuncu Seda Bakan, müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında dünyaevine girmişti. Çift, ilk bebekleri Leyla'yı ise yaklaşık 3 ay önce kucaklarına almıştı.

'GEZMEK BİZDEN SORULUR'

Instagram'da mutlu aile pozlarını zaman zaman takipçilerinin beğenisine sunan Seda Bakan, kızı Leyla ile çekilen yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu, kızı ile karesine, "Gezmek bizden sorulur" notunu düştü. Bakan'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.