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  • Taze anne Gigi Hadid kızıyla paylaştı: O en iyi arkadaşım!
23 Kasım 2020 Pazartesi 13:08 | Son Güncelleme:

Taze anne Gigi Hadid kızıyla paylaştı: O en iyi arkadaşım!

Taze anne Gigi Hadid kızıyla paylaştı: O en iyi arkadaşım!

Ünlü model Gigi Hadid, geçen aylar bebeğini kucağına almıştı. Hadid, sosyal medya hesabından kızıyla çekilmiş karesini yayınlayarak "O en iyi arkadaşım" dedi.

Yıllardır bir dargın bir barışık aşk yaşayan şarkıcı Zayn Malik ile model Gigi Hadid, ilişkilerine dördüncü kez şans vermelerinin ardından büyük bir mutluluk yaşadı. Çift, iki ay önce bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu tattı.

ANNE-KIZ POZU

Bebeğinin sık sık fotoğraflarını paylaşan ancak henüz yüzünü göstermeyen 26 yaşındaki model, önceki gün kızıyla alışverişe çıktı. Hadid, noel temalı karelerine "O en iyi arkadaşım, bu yüzden erkenden Noel dekorasyonları aldı" notunu düştü.

Hadid'in paylaşımları takipçilerinden kısa sürede yaklaşık dört milyon beğeni aldı.

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