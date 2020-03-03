Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor? İkilinin yakınlaşması sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun, bu yılki Survivor 2020'de yarışmaya başladı. Gönüllüler takımında yarışanTayfun ile Nisa'nın yakınlaşmaları ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

EMRAH VE NİSA AŞK MI YAŞIYOR?

Babası Emrah'la yaşadığı sorunları anlatarak yarışmaya damga vuran Tayfun'un, oyun kazanan Nisa'nın yanına koşarak süreklisarılması ve yüzündeki gülümsemesi akıllara yeni bir aşkın başladığını getirdi.

"BABAMI İLK KEZ 7 YAŞINDA TELEVİZYONDA GÖRDÜM"

29 yaşındaki Tayfun Erdoğan, babası Emrah ile ilk karşılaşmasını ve zorluk içinde geçen çocukluğunu şu sözlerleanlatmıştı: "Çok zor bir çocukluk geçirdim. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıftagiderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum. Çocukluğumdan beri ben babamı hiç tanımadım. Babamı ilk kez 7yaşında bir televizyon ekranında gördüm. Daha önce babamı hiç görmemiştim." Erdoğan'ın Survivor'da anlattıkları herkese duygusal anlar yaşatmıştı.