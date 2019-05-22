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  3. Survivor'un efsane isimleri Dominik'e geldi

Survivor'un efsane isimleri Dominik'e geldi

Survivor'un efsane isimleri Dominik'e geldi

Survivor Türkiye-Yunanistan'da boy gösterecek olan yarışmanın eski isimleri Dominik'e geldi. Nefeslerin tutulduğu Survivor'da Adem, Atakan, Damla, Hakan, Nagihan ve Ogeday yeni yarışmacılarla ödül için yarışacak.

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı, eski yarışmacıların geri döneceği ve yeni yarışmacılarla ödül için yarışacakları sürprizini TV8 ekranlarında açıklamıştı. 

Adaya geri dönecek eski isimlerin tamamını ilk seferde açıklamayan Ilıcalı, daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 6 yarışmacının ismini duyurmuştu.

İSİMLER DOMİNİK'E GELDİ

Survivor'a bir zamanlara damgasını vuran Adem, Atakan, Damla, Hakan, Nagihan ve Ogeday özel uçakla Dominik'e ayak bastı.

Haberi yarışmanın eski isimlerinden Damla, Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

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SURVİVOR'DA ESKİLER VE YENİLER YARIŞACAK

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yeni isimleri artık Adem, Atakan, Damla, Hakan, Nagihan ve Ogeday ile ödül için yarışacak. Yarışmanın unutulmayan simaları ile yeni isimlerin yarışları merakla bekleniyor.

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