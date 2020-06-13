Survivor ilk eleme adayı kim oldu? 13 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor yine bir dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Yarışmada finale doğru yaklaşılırken zorluk ve mücadele git gide artmaya başladı. Oynanan dokunulmazlık oyunu sırasında Nisa ve Elif’in yaşadığı sakatlıklar ise herkesi korkuttu. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor’da eleme adayı kimler oldu? İşte 13 Haziran Survivor’da yaşananlar...



SURVIVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor’ın 13 Haziran Cumartesi günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım oyuncuları arasında oynanan oyunda heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yarışmacılardan Elif ve Nisa’nın parkurda düşmesi ise herkesi korkuttu. Cemal Can gözyaşlarına hakim olamazken diğer yarışmacılar da kısa süreli panik yaşadı. Dokunulmazlığı kazanan takım henüz açıklanmadı.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden takım konseyi toplanacak ve oylama yapacak. Daha sonra ise haftanın ilk eleme adayı belli olacak ve haberimiz içerisine eklenecektir.