Survivor yeni yarışmacısı Berkan Karabulut kimdir? Survivor 2020 Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli?

Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında? sorusu izleyiciler tarafından merak edip aratılıyor. Survivor 2020 kadrosuna diskalifiye olan yarışmacılardan sonra yeni isimler dahil oldu. Berkan Karabulut da bu yarışmacılar arasında yer alıyor. Sporla yakından ilgilenen Karabulut kişisel eğitimce ve plates hocasıdır. Survivor Berkan Karabulut kimdir, nereli? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacıları arasına katılan Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir. 2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur. Yarışmacı Ünlüler Takımı kadrosuna dahil edildi.