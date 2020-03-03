Survivor yeni yarışmacısı Berkan Karabulut kimdir? Survivor 2020 Berkan Karabulut kaç yaşında ve nereli?
Survivor 2020 yarışmasında diskalifiye olan yarışmacılar yerine kadroya dahil olan Berkan Karabulut ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. “Survivor Berkan Karabulut kimdir?” sorusu da izleyiciler tarafından merak edip aratılmaya başladı. Peki, Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli? İşte cevabı…
Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında? sorusu izleyiciler tarafından merak edip aratılıyor. Survivor 2020 kadrosuna diskalifiye olan yarışmacılardan sonra yeni isimler dahil oldu. Berkan Karabulut da bu yarışmacılar arasında yer alıyor. Sporla yakından ilgilenen Karabulut kişisel eğitimce ve plates hocasıdır. Survivor Berkan Karabulut kimdir, nereli? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Survivor 2020 yarışmacıları arasına katılan Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir. 2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur. Yarışmacı Ünlüler Takımı kadrosuna dahil edildi.