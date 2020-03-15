Survivor eleme adayı kim oldu? 15 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? sorusu izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. Survivor’ın 15 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Daha sonra ise kaybeden takım arasında oyama yapılacak ve bir isim potaya gönderilecek. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yarışmanın 15 Mart Pazar günü yayınlanan bölümünde gönüllüler ile ünlüler takımı arasında dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışma şu anda devam ediyor. Dokunulmazlığı kazanan takım belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

SURVİVOR HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yarışmanın dokunulmazlık oyunu oynandıktan sonra kaybeden takım üyeleri arasında oylama yapılacak ve aralarında en çok oyu alan isim ilk eleme adayı olacak. Eleme adayı belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.