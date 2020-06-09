Survivor Barış nereli ve kaç yaşında? Survivor 2020 Barış Murat Yağcı kimdir, boyu kaç?

Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmada finale doğru yaklaşılırken oynanan dokunulmazlık ve eleme oyunlarında çekişmeli anlar yaşanıyor. Bu hafta eleme potasında mücadele eden Barış Murat Yağcı ise yarışmanın favori isimleri arasında gösteriliyor. İzleyiciler “Survivor Barış kimdir, nereli?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Survivor 2020’nin sevilen yarışmacısı Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenler...



SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR, NERELİ?

Barış Murat Yağcı birçok kişi tarafından Survivor 2020’nin favori yarışmacısı olarak gösteriyor. Sportif yapısı ve fiziğiyle dikkat çeken yarışmacı oyunlardaki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Barış Murat Yağcı 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Sportif yapısıyla dikkat çeken Barış, Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamış ve sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmıştır.

Bir dönem modellik yapan yarışmacı, Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilmiş ve yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran Yağcı, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

SURVIVOR BARIŞ BOYU KAÇ?

Uzun boyu ile dikkat çeken Barış Murat Yağcı’nın boyu 1.92’dir.