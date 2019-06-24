Zerrin Özer'in dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi hastanelik oldu

Geçtiğimiz günlerde evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı evliliği olay olmuş ve evliliğin hemen ardından, Akıncı hakkında çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu söyleyen 3 kadın canlı yayına katılarak dolandırıldıklarını ardından Murat Akıncı'nın ortalıktan kaybolduğunu anlatmıştı. Akıncı hakkındaki iddialar sadece dolandırıcılıkla sınırlı kalmamış babasının da altınlarını çalmış. İddiaları ilk kez öğrenen Zerrin Özer, kriz geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Özer’in ardından boşanma sürecinde olduğu eşi Murat Akıncı da kriz geçirerek Sarıyer’de bir hastaneye kaldırıldı.