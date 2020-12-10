Sol Yanım'ın Asena'sı Defne Samyeli'den estetik iddialarına yanıt: Yüzüme hiçbir şey yaptırmadım

Sol Yanım dizisinin Asena’sı Defne Samyeli, Okan Bayülgen’in programına katıldı. Kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Samyeli sosyal medya kendisi hakkında yapılan yorumlara isyan etti. Star Tv’de başlayan yeni dizisi hakkında konuşan Samyeli sosyal medyada beni beğenmezler diyerek ‘o kadın varsa bu dizi izlenmez’ yorumları yapıldığını dile getirdi.



“GENELDE ESTETİK HARİKASI YAZIYORLAR”

Defne Samyeli estetik iddialarıyla ilgili: “Genelde estetik harikası yazıyorlar. Yüzüme hiçbir şey yaptırmadım. Kaslarımı kuvvetlendiriyorum. 20 yıldır yüz egzersizi yapıyorum ve bunu büyük bir keyifle yapıyorum.” açıklamasında bulundu. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Samyeli, ‘iltifat almak hoşuma gidiyor’ dedi.