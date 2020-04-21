Sinem Kobal'dan karantina pozları

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgınına karşı 'Evde Kal' çağrısına uyuyor. Haftalardır dışarı adım atmayan çift evde vakit geçiriyor. Son olarak Kobal sosyal medyada evdeki hallerinden bir paylaşım yaptı.

Sinem Kobal'ın evde çekilmiş pozlarına takipçileri, 'Allah herkese Kenan gibi fotoğraf çeken koca versin' yorumları yaptı.

Corona virüs salgınından korunmak için eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte evinde olan Sinem Kobal, karantina günleri için şu sözleri söylemişti:

“İçe dönük bir süreç geçiriyorum. Sakinlediğimi ve yavaşladığımı hissediyorum. Daha çok okuyorum, müzik dinliyorum, herkes için dua ediyorum. Tüm telaşlarımın bu süreçte değiştiğini görüyorum. Şu an en önemli dileğim; sağlık. Bu süreç, birlik duygumu daha da güçlendirdi.”