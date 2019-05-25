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  3. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı evlerini ayırdı mı? İlk açıklama geldi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı evlerini ayırdı mı? İlk açıklama geldi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı evlerini ayırdı mı" İlk açıklama geldi

4 ay önce evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında kıskançlık krizi çıktığı, çiftin evlerini ayıracağı iddia edilmişti. Bir başka iddia ise Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı’nın bayram sonrası boşanacağı yönündeydi. Sinan Akçıl’dan boşanma iddiaları üzerine açıklama geldi.

4 ay önce evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında kıskançlık krizi çıktığı, çiftin evlerini ayıracağı iddia edilmişti. Bir başka iddia ise Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı’nın bayram sonrası boşanacağı yönündeydi. Sinan Akçıl’dan boşanma iddiaları üzerine açıklama geldi.

Sarkıcı Sinan Akçıl, oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile geçen ocak ayında     Amsterdam’da evlenmişti. Bir ay önce ikilinin evlilikleri hakkında şok bir iddia ortaya atılmıştı. Çiftin aralarında yaşanan kıskançlık krizi nedeniyle boşanmaya karar verdikleri söylenmişti. Burcu Kıratlı’nın kıskançlık krizine girdiği, Sinan Akçıl’la konuşmadığı, Akçıl’ın ise “Evdeki tedirginlikten ötürü şarkı yapamıyorum deyip evleri ayırdığı iddia edilmişti.

SİNAN AKÇIL: BİR SÜRE AYRI YAŞADIK

‘Boşanma’ iddialarının ardından soruları yanıtlayan Sinan Akçıl, bir süre ayrı yaşadıklarını doğrulayarak “Bu konularda konuşmam doğru değil, özel konular bunlar, biz bunu kendi aramızda düzgün bir şekilde çözmeye çalışıyoruz, bir dönem ayrı yaşadığımız doğru ama şu an aynı evdeyiz, önemli olan iç huzurumuz, bu süreçte ne o üzülsün ne ben üzüleyim’ diyorum” dedi.

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