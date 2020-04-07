Sıla da modaya uydu, makyajsız pozuyla sosyal medyayı salladı!
Çin'den neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle evde kendini karantinaya alan ünlülerden biri de Sıla oldu. Eşi Hazer Amani'yle günlerini evde geçiren şarkıcıdan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Karantina günlerini evde eşi Hazer Amani ile yemek videoları çekerek geçiren Sıla, sıfır makyaj modasına uydu. Corona virüs nedeniyle eşiyle birlikte dışarıya hiç çıkmayan Sıla bu fotoğrafını paylaştı. Şarkıcının paylaşımına binlerce beğeni geldi.