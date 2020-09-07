Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4584
  • 8,8387
  • 463.382
  • 1093.48
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın şok eden değişimi
07 Eylül 2020 Pazartesi 11:34 | Son Güncelleme:

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın şok eden değişimi

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın şok eden değişimi

Yıllar önce yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Sihirli Annem dizisindeki Ceren rolüyle hafızalara kazınan Gizem Güven, dün akşam uzun süredir birlikte olduğu Caner Turp ile evlendi. Çifti rol arkadaşları yalnız bırakmadı. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın yıllar içindeki değişimi herkesi şok etti.

Sihirli Annem dizisindeki Ceren rolüyle tanıdığımız Gizem Güven, dün akşam uzun süredir birlikte olduğu Caner Turp ile evlendi. Çifti rol arkadaşları bu özel gününde yalnız bırakmadı. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

DAMLA ERSUBAŞI'NIN ŞOK EDEN DEĞİŞİMİ

Sihirli Annem'in Tuğçe'sinin yıllar içindeki değişimi herkesi şok etti. Kendisi evin sevimli oğlu Cem'in sevgilisiydi. Damla Ersubaşı'nın, dizinin çekildiği tarihten bugüne yaşadığı değişim bizi şaşırttı. Damla Ersubaşı geçtiğimiz yıl, altı ayda 41 kilo vermişti.

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Bu dizide Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe’yi canlandırdı ve daha küçük yaştaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. "Her Halimle Sev Beni" dizisinde Zeynep, 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı.

Damla Ersubaşı bir dönem “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.

2016 yılının son günlerinde iş adamı Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Bir kız çocuğu olan ve ikincisini bekleyen Damla Ersubaşı, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi
Şarkıcı yanlış estetik mağduru oldu! '15 yaş gençleşirsin dedi beni bu hale getirdi'
Fenerbahçe herkesi ters köşeye yatırdı
Kanimasi operasyonun detaylar ortaya çıktı: İHA'lar her adımları takip edildi
Beyaz Saray'da sandalyede ağırlanan Vucic kendini savundu: ‘Ayakta da dururdum, diz de çökerdim'
Bingöl'de feci kaza: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Bingöl'de feci kaza: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

İstanbul Havalimanı Metrosu ilk kez raylara indi

İstanbul Havalimanı Metrosu ilk kez raylara indi

Hastaların acı çekmesine dayanamadığı için onlar&#x

Hastaların acı çekmesine dayanamadığı için onları öldürdü! Hayatı film oluyor...

Van'da polisten kaçan araçta 56 kilo 400 gram eroin bulundu

Van'da polisten kaçan araçta 56 kilo 400 gram eroin bulundu