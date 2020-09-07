Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın şok eden değişimi

Sihirli Annem dizisindeki Ceren rolüyle tanıdığımız Gizem Güven, dün akşam uzun süredir birlikte olduğu Caner Turp ile evlendi. Çifti rol arkadaşları bu özel gününde yalnız bırakmadı. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın yıllar içindeki değişimi de dikkatlerden kaçmadı.

DAMLA ERSUBAŞI'NIN ŞOK EDEN DEĞİŞİMİ

Sihirli Annem'in Tuğçe'sinin yıllar içindeki değişimi herkesi şok etti. Kendisi evin sevimli oğlu Cem'in sevgilisiydi. Damla Ersubaşı'nın, dizinin çekildiği tarihten bugüne yaşadığı değişim bizi şaşırttı. Damla Ersubaşı geçtiğimiz yıl, altı ayda 41 kilo vermişti.

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Bu dizide Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe’yi canlandırdı ve daha küçük yaştaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. "Her Halimle Sev Beni" dizisinde Zeynep, 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı.

Damla Ersubaşı bir dönem “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.

2016 yılının son günlerinde iş adamı Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Bir kız çocuğu olan ve ikincisini bekleyen Damla Ersubaşı, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.