Sibel Can transparan kıyafeti ile hayranlarının eleştiri oklarına hedef oldu

Dijital platformda en çok izlenen videolar listesinde yükselişe geçen ‘Vallahi Yalan’ şarkısının klibi 3 günde 1 milyon kez izlendi. Can da bu sevincini önceki gün sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Ancak takipçileriyle yeni projesiyle ilgili çekilmiş karelerini paylaşan Can hiç ummadığı yorumlarla karşılaştı.

Üzerindeki kıyafetin transparan olduğunu söyleyen hayranları Can’ı kıyasıya eleştirirken, şarkıcının neden böyle bir kıyafet tercih ettiği yönünde çok sayıda eleştirel paylaşım yapıldı.