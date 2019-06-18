Şeyma Subaşı'ya eleştiri! Yaptıkların yetmedi mi?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı hiçbir festivali kaçırmıyor. Şeyma Subaşı Ibiza'da katılacağı Circoloco festivalinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

Şeyma Subaşı'nın takipçileri ünlü fenomeni reklam yaptığı için eleştirdi. Bir takipçisi Subaşı'ya 'Sevgilin için yaptığın reklamlar yetmedi mi?' yorumunda bulundu.

