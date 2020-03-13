Şeyma Subaşı'dan açıklama! İtalyan sevgilisi Guido Senia 14 gün kuralına uymadı mı?

Guido Senia, İtalya'dan direk Türkiye'ye uçuş olmadığı için Yunanistan üzerinden geldiğini belirtti. Ancak Senia, koronavirüs sebebiyle yurtdışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralına uymadı.

TEPKİ ÇEKTİ

Senia'nın bu açıklamasının ardından sosyal medyada bazı kullanıcıları, "Yurt dışı dönüşleri için '14 gün kuralı'na dikkat etti mi acaba?" diye sordu. Kurala uymadığı görülen Guido Senia tepki çekti.

ŞEYMA SUBAŞI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkiler üzerine Şeyma Subaşı'dan açıklama ise gecikmedi. Sosyal medya hesabından yaşananları özetleyen Subaşı, şöyle konuştu:





ÇİN'DEN SONRA İKİNCİ SIRADA

Öte yandan Çin'den sonra en fazla İtalya’yı etkileyen koronavirüs, İtalya’da 1016 ölüme sebep oldu.