Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Seda Akgül ve Ebru Akel'e soruşturma! Reklam aşkı başlarını yaktı

Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Seda Akgül gibi ünlü isimler, bir ürünün koronavirüse iyi geldiğini söyleyerek reklamını yaptı. Ardından ürünün bakanlık onayında olmayan ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Tepkilerin ardından ürünün sosyal medyada reklamını yapan isimlerden olan Seda Sayan "Eczanede satılıyor" dedi. Eczacılar odası bu iddiayı yalanladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayetler artınca Bakanlık harekete geçti ve ürünün tanıtımı gerçekleştiren ünlü isimlerle ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.