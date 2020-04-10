Şeyma Subaşı karantinayı umursamadı! Sevgilisiyle maskesiz yürüyüşe çıktı

Şeyma Subaşı, önceki gün sevgilisi Guido Senia ile Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni, "Önemli değil, biraz dolaşmak istedik. Şimdi izin verirseniz evimize gitmek istiyoruz. İyi günler dileriz" karşılığını verdi.

DEMET AKALIN SORULDU

Habertürk'te yer alan habere göre; Şeyma Subaşı, yastık paylaşımını eleştiren Demet Akalın ile ilgili soruları, umursamaz bir tavır sergileyerek yanıtsız bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde 'Quarantine Pillow Challenge'a katılarak yastıklı pozunu yayınlamıştı. Akıma ülkemizden Eda Taşpınar, Şeyma Subaşı, Dila Tarkan, Enis Arıkan gibi ünlüler isimler de katılmıştı.

Demet Akalın, "Bugün kandil. Oturun, dua edin. Bıktık g... bacak görmekten!" sözleriyle, ünlü isimleri eleştirmişti.