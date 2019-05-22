Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0968
  • 6,8151
  • 250.282
  • 84.125
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Şeyma Subaşı 'fikir hırsızlığı' davasını kaybetti

Şeyma Subaşı 'fikir hırsızlığı' davasını kaybetti

Şeyma Subaşı 'fikir hırsızlığı' davasını kaybetti

Ünlü isim Şeyma Subaşı, Safiye Nur Şimşek isimli modacı tarafından açılan fikir hırsızlığı davasını kaybetti.

Şeyma Subaşı'nın geçen sene tanıttığı 'is it ok" isimli çevrimiçi moda danışmanlığı uygulamasının, halihazırda kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek, Subaşı'na fikir hırsızlığı suçlamasıyla dava açan Safiye Nur Şimşek, davayı kazandığını duyurdu.

YASAL YOLLARA BAŞVURDU

Şeyma Subaşı'nın yeni moda projesinin çalıntı olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimşek, projenin daha önce kendileri tarafından yapıldığını ve bu fikrin izinsiz şekilde çalındığını belirterek yasal yollara başvuracağını söylemişti.

DAVAYI KAZANDI

Modacı, Subaşı'na açtığı fikir hırsızlığı davasını kazandığını sosyal medya hesabından açıkladı

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Üniversite mezuniyet töreninde, mezuniyetini ters takla atarak kutlamak isteyen bir genç, kafasının

Mezuniyet Kutlamasında Ters Takla Attı, Kafasının Üstüne Çakıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başlarını belaya sokan hayvanların zor anları

ABD'nin S-400 rahatsızlığı: S-400 alımını iptal edin