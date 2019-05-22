Şeyma Subaşı 'fikir hırsızlığı' davasını kaybetti
Ünlü isim Şeyma Subaşı, Safiye Nur Şimşek isimli modacı tarafından açılan fikir hırsızlığı davasını kaybetti.
Şeyma Subaşı'nın geçen sene tanıttığı 'is it ok" isimli çevrimiçi moda danışmanlığı uygulamasının, halihazırda kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek, Subaşı'na fikir hırsızlığı suçlamasıyla dava açan Safiye Nur Şimşek, davayı kazandığını duyurdu.
YASAL YOLLARA BAŞVURDU
Şeyma Subaşı'nın yeni moda projesinin çalıntı olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimşek, projenin daha önce kendileri tarafından yapıldığını ve bu fikrin izinsiz şekilde çalındığını belirterek yasal yollara başvuracağını söylemişti.
DAVAYI KAZANDI
Modacı, Subaşı'na açtığı fikir hırsızlığı davasını kazandığını sosyal medya hesabından açıkladı