Şeyma Subaşı 'fikir hırsızlığı' davasını kaybetti

Şeyma Subaşı'nın geçen sene tanıttığı 'is it ok" isimli çevrimiçi moda danışmanlığı uygulamasının, halihazırda kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek, Subaşı'na fikir hırsızlığı suçlamasıyla dava açan Safiye Nur Şimşek, davayı kazandığını duyurdu.

YASAL YOLLARA BAŞVURDU

Şeyma Subaşı'nın yeni moda projesinin çalıntı olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimşek, projenin daha önce kendileri tarafından yapıldığını ve bu fikrin izinsiz şekilde çalındığını belirterek yasal yollara başvuracağını söylemişti.

DAVAYI KAZANDI

Modacı, Subaşı'na açtığı fikir hırsızlığı davasını kazandığını sosyal medya hesabından açıkladı