Sette zor anlar! Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı

Dizide Meryem karakterini canlandıran Aslı Omağ, rol gereği nehirde boğuluyormuş gibi yaptı. Kıyıdaki yabancı bir turist, Omağ’ın gerçekten boğulduğunu sanarak nehre girip oyuncuyu kurtarmaya çalıştı. Gerçeği öğrendikten sonra çok şaşıran cesur turisti set ekibi tebrik etti. Omağ ise olay sonrası turistle hatıra fotoğrafı çektirdi.