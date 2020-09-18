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  • Sette zor anlar! Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
18 Eylül 2020 Cuma 10:21 | Son Güncelleme:

Sette zor anlar! Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı

Sette zor anlar! Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı

TRT1 ekranlarında yayınlanan “Kalk Gidelim” dizisinin yeni bölüm çekimleri Azmak Nehri'nde gerçekleşti.

Dizide Meryem karakterini canlandıran Aslı Omağ, rol gereği nehirde boğuluyormuş gibi yaptı. Kıyıdaki yabancı bir turist, Omağ’ın gerçekten boğulduğunu sanarak nehre girip oyuncuyu kurtarmaya çalıştı. Gerçeği öğrendikten sonra çok şaşıran cesur turisti set ekibi tebrik etti. Omağ ise olay sonrası turistle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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