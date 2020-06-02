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  3. Setlere 'Serenay Sarıkaya kuralları' ile dönüyor!
02 Haziran 2020 Salı 09:59 | Son Güncelleme:

Setlere 'Serenay Sarıkaya kuralları' ile dönüyor!

Setlere 'Serenay Sarıkaya kuralları' ile dönüyor!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bu yaz sonunda hayallerinin filmi olan 'Bergen'in çekimlerine başlayacak. Sarıkaya, koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi şart koydu.

Serenay Sarıkaya, ‘Acıların Kadını’ lakabıyla tanınan Bergen’i oynayacağı filmin senaryosu tamamlandı. Bu yaz sonu çekimler başlayacak. Sarıkaya, henüz 30 yaşındayken eşi Halis Serbes tarafından öldürülen Bergen’i canlandırmak üzere kampa girdi.

Serenay Sarıkaya Bergen'e nasıl hazırlanıyor?

-Bir şan hocasıyla Bergen’in şarkılarını çalışıyor.

-Filmin kostüm danışmanı ile provaya başladı.

-Bergen ile ilgili haber, kitap ve dokümanları okuyor.

-Türkiye’nin arabesk tarihini çalışıyor.

Serenay Sarıkaya corona virüs nedeniyle bir dizi de şart koydu:

-Set çalışanlarının düzenli olarak ateşi ölçülecek, herkes maske takacak.

-Set kalabalık olmayacak.

-Karavan ve kostümler her gün dezenfekte edilecek.


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