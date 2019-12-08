'Setim kısa olsun öncelik bebeğim'

Bilgen BÜLBÜL

Nisan ayında ilk çocuğu Karan’ı kucağına aldıktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen’den annelik kuralları… Çocuğunu belli bir yaşa kadar kendi büyütmek istediği için bir süre çalışmayı düşünmeyen güzel oyuncunun, eğer içine sinen bir proje olursa kendi şartlarıyla setlere döneceği öğrenildi. İddialara göre; güzel oyuncunun kendisine teklifte bulunan yapımcılara “Hazırlıklar dahil sette toplamda 9 saat kalırım. Haftada da iki gün ve resmi tatillerde izin yaparım” dedi. Kendi kurallarıyla uzun süren set saatlerine alternatif zamanlar yaratan Evcen’in şu sıralar herhangi bir dizi ya da reklam projesine mesafeli olduğu öğrenildi. Öte yandan ünlü isim, çocukları için bakıcı da tutmak istemiyor ve Karan’ı anne - baba olarak büyütmek istiyor.

Nisanda anne olan Fahriye Evcen, içine sinen bir proje olursa kendi şartlarıyla setlere dönecek.