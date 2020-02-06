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  3. Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e romantik mesaj: Sen gül yeter ki!

Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e romantik mesaj: Sen gül yeter ki!

Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e romantik mesaj: Sen gül yeter ki!

Oyuncu Serkan Çayoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Özge Gürel'in yeni yaşını sosyal medya hesabından romantik bir mesajla kutladı. Çayoğlu'nun paylaştığı kareye binlerce beğeni geldi.

Birlikte rol aldıkları 'Kiraz Mevsimi' dizisinden beri aşk yaşayan ve evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, geçen yılın son aylarında ailelerini tanıştırmıştı. Mutlu ilişkileriyle magazin dünyasında gözde olan çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

ROMANTİK KUTLAMA

Son olarak Özge Gürel, dün 33 yaşına bastı. Gürel'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Serkan Çayoğlu, sevgilisi ile çekilmiş bir selfieyi “Sen gül yeter ki… İyi ki doğdun” notuyla paylaştı. Çayoğlu'nun romantik kutlamasına binlerce beğeni geldi.


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