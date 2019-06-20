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  3. Serenay Sarıkaya'ya takipçilerinden tepki: Bunu kendine neden yaptın?

Serenay Sarıkaya'ya takipçilerinden tepki: Bunu kendine neden yaptın?

Serenay Sarıkaya'ya takipçilerinden tepki: Bunu kendine neden yaptın"

Serenay Sarıkaya yıllar önce çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Ünlü oyuncunun TBT etiketiyle paylaştığı fotoğrafı bazı takipçileri beğenilirken bazıları da ‘Bunu kendine neden yaptın?’ yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz ay Kerem Bursin’den ayrılan Serenay Sarıkaya sosyal medyada ses getirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu bugün daha önce çekilmiş saçlarına perma yaptırdığı fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncunun takipçileri Sarıkaya’nın permalı saçları için ‘Bunu kendine neden yaptın, sana hiç yakışmamış, sakın bir daha yaptırma yorumları yaptı.

Geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya’nın yeniden Çağatay Ulusoy ile birlikte olduğu iddia edilmiş, ünlü oyuncular bu iddiayı yalanlamıştı.

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