Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu 'Acıların Kadını' Bergen filmine danışman desteği

‘Acıların Kadını’ Bergen’in hayat hikayesinin beyazperdeye aktarılacağı filmin senaryosu yeniden yazıldı. Danışman kadrosunda sosyolog Prof. Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve Yavuz Ekinci’nin bulunduğu filmin öyküsünün merkezi ‘Acıların Kadını’ üzerine değil, Bergen’in müzisyen gücü ve yaşama sevinci üzerine kuruldu.

Yapımcılığını Mine Şengöz’ün üstlendiği, Yıldız Bayazıt ile edebiyatçı Sema Kaygusuz’un senaryosunu kaleme aldığı filmin çekimlerine ilkbaharda başlanacak. Sarılmışer Ailesi’nin izniyle ve dayanışmasıyla ele alınan yaşam öyküsünde Bergen’i Serenay Sarıkaya canlandıracak.

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen, eski eşi Halis Serbest tarafından 1989 yılında öldürülmüştü.



Bergen’in ailesi de günümüzün değerlerine ve kadın perspektifine ters düşmeyecek şekilde yazılan senaryoya destek verdi.