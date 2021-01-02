Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı: Dersimi aldım

Dizi, sinema oyunculuğunun yanı sıra tiyatro sahnelerinde de boy gösteren Serenay Sarıkaya, magazin basını tarafından yakından takip edilen isimler arasında yerini alıyor. Cem Yılmaz ile olan ilişkisini bitiren Sarıkaya, sosyal medyayı daha da aktif kullanmaya başladı.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, annesi ile verdiği pozda yeni yıl mesajı yayınlandı.

Serenay Sarıkaya, yaptığı paylaşıma '2020 bize çok şey öğrettin... Dersimizi aldık... 2021 senden çok umutluyuz. Sağlıkla gel, huzur, neşe, iyilik, güzellik, bolluk bereket getir... Annemle herkese gönülden harika bir yıl diliyoruz. Kucak dolusu sevgiler, öpücükler...' notunu düştü.

Serenay Sarıkaya'nın paylaşımında 'Dersimizi aldık' demesi Cem Yılmaz'a gönderme olarak yorumlandı.