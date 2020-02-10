Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı tam gaz! Atina tatilinden yeni kare

Komedyen Cem Yılmaz (46) ile oyuncu Serenay Sarıkaya'nın (28) bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyor. İlk olarak Alice Müzikali'nde aynı kareye giren çift, Atina'da tatil yaparken görüntülenince dedikoduları güçlendirmişti. Son olarak çift, Yunanistan tatilinde ikinci kez görüntülendi.

Bu kez bir mekanda yakalanan Sarıkaya ve Yılmaz, meraklı gözlerden kaçamadı. İkiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.