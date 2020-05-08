Serenay Sarıkaya, evlilik sorularına verdiği tepkiyle şaşırttı!

Koronavirüsün bitmesinin ardından nikah masasına oturacakları iddia edilen Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çifti, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı araçta bekleyen Yılmaz, kameraları fark edince sinirlendi.

CEM TİYE ALDI, SERENAY GÜLDÜ!

Cem Yılmaz, evlilik iddiaları sorulunca "Twitter'da paylaştım. Evlilik olursa haberim olur" şeklinde esprili bir açıklamada bulundu. Koşar adım araca binen Serenay Sarıkaya ise evlilik sorularına gülmekle yetindi.