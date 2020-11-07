Seren Serengil'in başı dertten kurtulmuyor! 2.5 yıl hapis istemi

Şarkıcı Seren Serengil'in, yapımcı Can Tanrıyar'a yönelik sosyal medyada yaptığı paylaşımları yüzünden başı dertte!

Seren Serengil, sosyal medyada yapımcı Can Tanrıyar'a yönelik, "Kemerle insan döven zorba ve tımarhanelik şiddet yanlısı. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor" şeklinde paylaşım yaptı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Can Tanrıyar'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İfadesi alınan Serengil, "Sözlerim hakaret içermeyen eleştiri mahiyetindeki cümlelerdir" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Hakaret içerikli sözleri nedeniyle Seren Serengil hakkında 2.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.