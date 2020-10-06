Seren Serengil'den Seda Sayan'a 'bana benzedin' iması!

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Sayan, operasyonun ardından bu pozunu yayınladı. Sayan'ın son pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

SEREN SERENGİL'DEN 'BANA BENZEDİN' İMASI!

Sunucu Seren Serengil de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Seda Sayan'ın kendisine benzediğini ima etti. Sayan'ın fotoğrafını yayınlayan Serengil, paylaşımına "Ha gayret Seda abla, az kaldı. Seda Serengil" notunu düştü.

'ARKADAŞLAR BU FOTOĞRAF ESKİ, ŞAŞIRDINIZ MI?'

Öte yandan dün paylaşımı olay olan Seda Sayan, Instagram hesabının hikaye bölümünden; pozuyla ilgili "Arkadaşlar bu fotoğraf eski, şaşırdınız mı?" açıklamasını yapmıştı.

