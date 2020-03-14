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  3. Serdar Ortaç'tan sevgilisi Seçil Gür'ü kızdıracak sözler: Aklınız varsa evlenmeyin!

Serdar Ortaç'tan sevgilisi Seçil Gür'ü kızdıracak sözler: Aklınız varsa evlenmeyin!

Serdar Ortaç'tan sevgilisi Seçil Gür'ü kızdıracak sözler: Aklınız varsa evlenmeyin!

Serdar Ortaç, Etiler'de bir mekanda sahne aldı. Bir ara seyirciyle sohbet eden Ortaç, bekarlara seslenerek, "Aklınız varsa evlenmeyin. Evlilik iki delinin altından kalkabileceği bir şey" dedi.

Serdar Ortaç, Etiler'de bir mekanda hayranları ile buluştu. "Ben Adam Olmam" şarkısı ile konsere başlayan Ortaç, “Geriye dönüp baktığımda öyle güzel şarkılar, öyle güzel eserler yaptığımı görüyorum ki; bazen ben bile kendime ‘Ben ölünce kim yazacak böyle şarkılar?’ diye soruyorum” sözleri ile ilginç açıklamaya imza attı.

'AKLINIZ VARSA EVLENMEYİN'

Film gibi bir hayatı olduğununda altını çizen Ortaç, hayranlarına sırasıyla evlilik yoklaması yaparak, “Aklınız varsa evlenmeyin. Evlilik iki delinin altından kalkabileceği bir şey. İki delinin bir araya gelmesi” diyerek espriyi patlattı.

İki buçuk saate yakın sahnede kalan başarılı sanatçı finalde dansçılarını da sahneye davet ederek geceyi coşkulu bir şekilde noktaladı.


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