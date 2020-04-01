Serdar Ortaç yalnızlıktan sıkıldı, soluğu taksi durağında aldı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs şüphesisyle tek başına hastaneye giden Serdar Ortaç, testlerinin sonucunu negatif çıktığın açıklamıştı. Seçil Gür'le de aşkı kısa süren Ortaç, karantina günlerini evinde tek başına geçirmekten canı sıkılınca mahallesinde bulunan taksi durağına gitti.

SOLUĞU TAKSİ DURAĞINDA ALDI

"Ağabeylerim bana çay verdi" şeklinde bir paylaşımda bulunan Serdar Ortaç, durakta bulunan şoförlere "Size biriken borcumu nasıl ödeyeceğim?" diye sorunca bir şoförden "Ödemezsin olur biter" yanıtını aldı. Şoförlere neden maske takmadıklarını soran Ortaç'a bir şoför "Acı patlıcanı kırağı çalmaz" cevabını verdi.